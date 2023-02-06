Группа «Эталон» открыла продажи в новом корпусе ЖК Green

Группа «Эталон», одна из крупнейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, открыла продажи в последнем корпусе жилого комплекса Green, который расположен в Советском районе города Казани, на берегу реки Ноксы, по улице Архитектора Гайнутдинова. Ожидается, что реализуемая площадь жилой части здания составит 7,8 тыс. кв. метров. Завершить строительство нового корпуса и всего жилого комплекса планируется до конца 2024 года.



Новый, шестой корпус — это 19-этажное здание, в котором запроектировано всего 170 квартир площадью от 30 до 65 кв. метров. В квартирографии представлены как классические, так и европланировки с объединенным пространством кухни и гостиной. На первом этаже запланированы колясочная и коммерческие помещения. Все покупатели имеют возможность вместе с квартирой приобрести машино-место в уже возведенном на территории жилого комплекса шестиэтажном наземном паркинге, рассчитанном на 449 машино-мест.

Проект Green включает шесть жилых домов высотой от 17 до 19 этажей с большой игровой площадкой, недавно открывшимся детским садом, рассчитанным на 140 мест, многоуровневой парковкой. На территории жилого комплекса полностью сформирована необходимая инфраструктура, работает новый супермаркет. В настоящее время завершается заселение 5-го корпуса.

Свое «зеленое» имя проект получил за близость к природным территориям и набережной реки Ноксы. Группа «Эталон» весной продолжит благоустройство и развитие набережной. Здесь появится единый парк длиной 3,5 километра с пешеходной дорожкой под Мамадышским трактом и площадкой для выгула собак. Согласно проекту, здесь уже формируются зоны для отдыха, прогулочная и велодорожки, воркаут, игровая территория для детей младшего и школьного возраста, фестивальная площадка для проведения мероприятий, качели с прекрасным видом на реку. Набережная станет новой точкой притяжения жителей и гостей Казани.

Жилой комплекс возводится по технологии монолитного строительства в районе с развитой инфраструктурой. Хорошая транспортная доступность проекта обеспечивается соседством с Мамадышским трактом и проспектом Победы, по которому можно за 20 минут добраться до центра Казани. До ближайшей остановки общественного транспорта — десять минут пешком.

ЖК Green ЖК GREEN ЖК Грин ЖК ГРИН

ООО СЗ ЭТАЛОН ГРИН (входит в Группу «Эталон»)

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