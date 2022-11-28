Группа «ЭНЭЛТ» из Татарстана вложит 1,9 млрд рублей в гибридные энергоустановки в Якутии

Группа «ЭНЭЛТ», головной офис которой находится в Казани, займется модернизацией неэффективных объектов генерации в труднодоступных поселках Якутии в качестве резидента Арктической зоны РФ. 100%-ная дочерняя компания «ЭНЭЛТ Арктика» подписала соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Проект стоимостью более 1,9 млрд рублей будет реализован в рамках заключенных энергосервисных контрактов с госхолдингом «РусГидро», который ранее определил якутские поселки с самыми неэффективными объектами генерации. В их число вошли Чокурдах, Белая Гора, Зырянка, села Оленегорск, Чкалово, Кенг-Кюёль, Нелемное, Усун-Кюёль, Утая, Жиганск и Баханы.

По данным КРДВ, «проект нового резидента АЗРФ нацелен на модернизацию неэффективной дизельной генерации в 11 поселках Якутии». Для этого инвестор построит автономные гибридные энергоустановки (АГЭУ) общей мощностью 21,7 МВт. АГЭУ – это, как правило, модернизированная дизельная электростанция, к которой пристраивается солнечная энергоустановка. Гибридная выработка помогает экономить на дорогостоящем для условий Якутии (и многих других регионов с суровым климатом и большими расстояниями между поселками) дизельном топливе, которое из-за затрат на «северный завоз» порой оказывается «золотым». Формат энергосервиса (договор на внедрение энергосберегающих технологий без вложений заказчика заключается на 14 лет) состоит в том, что инвестор за счет собственных средств модернизирует неэффективную дизельную генерацию, а окупает проект за счет той самой экономии дизельного топлива.

«Все объекты включают самые современные технические решения в сфере распределенной генерации, которые обеспечат экономию не менее 24 тысяч тонн дизельного топлива за 15 лет (порядка 30% текущего потребления)», – говорит руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максим Губанов. «Благодаря новым, более эффективным дизельным электростанциям, солнечным электростанциям и системам накопления электроэнергии, сократится объем потребляемого топлива, увеличится ресурс дизельных электростанций, улучшится качество электроэнергии для населения, с прогнозируемым процентом экономии от 30% до 60%», – отметил руководитель проектного офиса ООО «Группа ЭНЭЛТ» Разахан Разаханов.

Оборудование Группы компаний «ЭНЭЛТ» будет источником энергоснабжения всех потребителей, подключенных к местной сети – это 10 тыс. жителей, а также объектов социальной инфраструктуры, административных зданий и производств. Напомним, в рамках такого же договора в июне этого года в якутском Верхоянске той же Группой «ЭНЭЛТ» (в статусе резидента ТОР «Камчатка») был введен в эксплуатацию современный автоматизированный энергокомплекс мощностью 3,6 МВт с использованием технологий ВИЭ, объединивший крупнейшую за российским Полярным кругом СЭС, систему накопления энергии и модернизированную ДЭС. В торжественной церемонии открытия приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Президент Татарстана Рустам Минниханов.