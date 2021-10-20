Группа Eilenkrig Crew завершила VIII Международный фестиваль «Джазовая Казань»

В Казани завершился VIII Международный фестиваль «Джазовая Казань». Окончание джазового форума ознаменовало выступление выдающегося российского трубача, музыканта, педагога, продюсера и телеведущего Вадима Эйленкрига и группы Eilenkrig Crew.

«Я получил приглашение на фестиваль от филармонии, и у меня не возникло ни единого сомнения, что нужно соглашаться. Я видел лайн-ап проекта и испытал гордость за Казань. Прекрасно, что здесь проходит такого масштаба джазовый проект, который держит марку, несмотря на пандемийные условия, в том числе, ограничения по ввозу в страну зарубежных артистов. Почетно, что именно нашей группе было доверено завершить фестиваль в этом году», — признался Эйленкриг.

Фото предоставлены пресс-службой Филармонии

В рамках проекта в стенах Татарской Государственной филармонии имени Тукая команда презентовала свой новый альбом NEWBORN.

В альбоме отразилась любовь группы к экспериментам, смелые музыкальные решения, смешение стилей, которые оценили казанские меломаны. Джаз, латино, электромузыка в одном флаконе отразили новый этап творчества Вадима Эйленкрига и его группы.

Фото предоставлены пресс-службой Филармонии

«Едва ли мы сказали что-то принципиально нового в стилистическом отношении, но сегодня в целом мир находится в жанровом кризисе. Сейчас не только в музыке, но и в других направлениях искусства не появляется ничего нового, а современные авторы скорее работают на качество. Тем не менее, этот альбом — мой личный взгляд на современную музыку», — поделился Эйленкриг.

Фото предоставлены пресс-службой Филармонии

Вадим Эйленкриг и его команда выступили в рамках гастрольного тура по России. Они уже презентовали альбом NEWBORN в Самаре и Новосибирске. Впереди команду ждут выступления в Кирове, Перми, Челябинске и Петрозаводске.