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СВО 18 июня 2025 10:41

Группа «Добробат» выступит в Нижнекамске и Набережных Челнах

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Группа «Добробат» выступит в Нижнекамске и Набережных Челнах

Первый в России музыкальный коллектив участников специальной военной операции — группа «Добробат», продолжает свой всероссийский тур «От Победы к Победе». В составе группы — настоящие герои. Каждая их песня — это личная история, прожитая в боевых условиях и переложенная на музыку. Концерты сопровождаются мощной визуализацией и живым исполнением.

Проект реализуется при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры республики.

«Я плакала почти весь концерт, понимая, через что приходится проходить ребятам в зоне СВО», — поделилась своими эмоциями зрительница Лилия.

Концерты «Добробата» дают возможность прочувствовать дух единства, силы и веры в победу. Это не просто выступление, а настоящее вдохновение от тех, кто защищает Родину.

«Спасибо группе, что рассказывают правду о наших мужчинах», — отметила Евгения после одного из выступлений.

18 июня группа выступит в Набережных Челнах в Культурно-зрелищном комплексе им. Сары Садыковой, а 19 июня в Нижнекамске в Доме народного творчества. Начало концерта в 18.00, вход свободный.

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