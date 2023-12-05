Группа бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по 25 украинским бойцам за попытку сдаться в плен. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным Купол.

«Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», – отметил он.

Всего, по словам военнослужащего, сдаться пожелали 25 военнослужащих ВСУ, их убила своя же артиллерия.