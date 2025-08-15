news_header_top
Культура 15 августа 2025 15:17

Группа Ay Yola выступит с 40-минутной программой на фестивале «Крутушка 2025»

На международном этнофестивале «Крутушка 2025», который пройдет с 22 по 24 августа, с 40-минутной программой выступит группа Ay Yola. Об этом «Татар-информу» рассказала координатор фестиваля, куратор научно-просветительского и этнографических направлений Дина Башкирова.

«Выход группы Ay Yola на нашем фестивале состоится 24 августа в 20:10. Также у нас приедут исполнители из Болгарии, Армении и Ирана, а также множество российских фольклорных коллективов из разных регионов страны», – сообщила собеседница агентства.

Фестиваль «Крутушка» в этом году пройдет в 15-й раз после двухгодичного перерыва.

