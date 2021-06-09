Группа «Ария» посетила выставку «Джинсы как культ» и подарила Казани раритетную гитару

Группа «Ария» в лице Владимира Холстинина, Виталия Дубинина и Сергея Попова посетила культурный центр «Московский». Музыкантов заинтересовала выставка «Джинсы как культ. 10 лет спустя», инициированная казанским Музеем социалистического быта.

В сопровождении фанатов группы и представителей СМИ музыканты ознакомились с экспонатами выставки. Экскурсию для них провел директор музея Рустем Валиахметов.

Он рассказал, что все представленные джинсы имеют свою историю и отчасти рассказывают о характере и темпераменте бывшего владельца. Одежду музею подарили Президент Татарстана Рустам Минниханов, режиссер Никита Михалков, художник Михаил Шемякин, экс-президент Франции Николя Саркози, актер Александр Сбруев, артисты цирка братья Запашные, политик Марат Хуснуллин, музыкант Сергей Шнуров и многие другие известные люди.

«В советское время для меня джинсы были кодом „свой-чужой“. Костюм редко встретишь в наших гардеробах. А вот с джинсами, как и с музыкой, прошла вся наша жизнь», — рассказал Виталий Дубинин.

Свои джинсы музыканты «Арии» музею не подарили, однако его коллекция пополнилась раритетной гитарой, сохранившейся на даче Сергея Попова.

«Когда-то давно, когда я был еще учеником школы, гитара использовалась по назначению. Сейчас она раритет, и мы решили передать ее в казанский музей», — пояснил Попов.



Оказалось, что гитара самодельная. Ее создателя музыканты не вспомнили, но заверили, что изготовление музыкального инструмента можно отнести к 1970-м годам.

Решение о именно таком подарке было неслучайным: дело в том, что во время своего прошлого визита в Казань музыканты посетили Музей социалистического быта и захотели дать импровизированный камерный концерт в стенах музея. Музыку было решено исполнить на одном из экспонатов. На первых же аккордах в порыве творческого драйва гитара оказалась сломана. Тогда музыканты пообещали реабилитироваться и сегодня сдержали свое обещание.

Здесь же музыканты расписались на «новоиспеченном» музейном экспонате, и электрогитара заняла свое почетное место на выставке. Кроме того, на выставку передана видавшая виды черная джинсовая куртка из фирменного гардероба группы и ставшая культовой советская виниловая пластинка «Арии» «Герой асфальта» с автографами всех участников коллектива.

«Кстати, в сегодняшней программе на одну из песен мы выйдем в джинсовых тужурках», — признался Попов.

Сегодня же в «Татнефть-Арене» музыканты дадут шоу-концерт «Гость из царства теней».