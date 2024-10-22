Группа «АЛМА» представила песню «Дөнья — кояш» на стихи Йолдыз Миннуллиной

Изображение: группа «АЛМА»

Подростковая группа «АЛМА», созданная бывшими участниками проекта «СалаваTIK», сегодня представила очередную песню. Об этом сообщают организаторы проекта.

Автор текста песни «Дөнья — кояш» («Мир — солнце») — известная татарская поэтесса Йолдыз Миннуллина. Композитором и аранжировщиком выступил Риф Ахметов.

Клип на новую песню группы «Алма» опубликован в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube.

Композиция с говорящим названием «Мир — солнце» манифестирует жизнеутверждающую силу солнца. Песня напоминает, что солнце является главным источником энергии для человечества. В свою очередь для подрастающего поколения светило «выступает генератором хорошего настроения и вдохновения».

В клипе Аделина, Булат и Эмилия играют на музыкальных инструментах, вдохновляясь теплотой солнечных лучей. Красота осенней природы и энергия солнца воодушевляют молодых людей и призывают их к творчеству.

«Мы верим, что новая песня молодежной группы „АЛМА“ зарядит слушателей неугасающей энергией солнца и несомненно завоюет их сердца», — резюмируют инициаторы проекта.

Проект реализуется филиалом АО «Татмедиа» — редакцией журнала «Сабантуй» при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.