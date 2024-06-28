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Группа «Алма» представила клип «Бие» с призывом к татарской молодежи
Подростковая группа «Алма» представила публике свой второй клип. Композиция «Бие» («Танцуй») стала обращением к новому поколению татарской молодежи и призывом вместе двигаться навстречу светлому будущему.
Слова песни принадлежат писательнице Гульнаре Хайдаровой, а музыка — популярному битмейкеру и композитору Исламу Валиеву, знакомому через проект Malsi Music.
Сингл посвящен невероятной силе танца, способной рассеять все тревоги и переживания. В съемках были задействованы профессионалы в этой области — лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», популярный хореограф Нурбек Батулла, студентка Казанского государственного института культуры, лауреат международных конкурсов Анастасия Чепурина, студентка Казанского хореографического училища Зухра Файзрахманова, воспитанники танцевально-спортивного клуба «Лагуна» Рафаэль Давлетшин и Софья Задворнова. Это неудивительно, ведь в клипе действительно много танцев, которые смогут «заразить» жаждой движения всех слушателей.
Проект реализуется филиалом АО «Татмедиа» — редакцией журнала «Сабантуй» — при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.
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