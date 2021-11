Группа ABBA выпустила новый альбом после 40 лет перерыва

Шведская группа ABBA выпустила новый альбом Voyage после 40-летнего перерыва. 10 новых композиций уже появились на стриминговых площадках.

О камбэке группа впервые рассказала в сентябре. Тогда же участники представили две песни из нового альбома — «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down». Планируется, что весной следующего года новые композиции прозвучат на концерте с использованием голограмм, который состоится в Лондоне.

Группа была основана в 1972 году, Voyage стал ее девятым альбомом. Сейчас ее участникам от 70 до 76 лет.