Грунин за Гальченюка, надежда на Кейна: «Сибирь» играет ва-банк на Востоке КХЛ

Последняя команда Востока решила спасать сезон, пойдя ва-банк: «Сибирь» подписала Эвандера Кейна и обменяла перспективного Александра Грунина на Александра Гальченюка. «ТИ-Спорт» разбирается, помогут ли бывшие звезды НХЛ встряхнуть новосибирцев и не пожалеет ли Новосибирск через год, когда Грунин заиграет в «Спартаке».





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«Сибирь» потеряла лидеров и ищет новых: сезон пошел не по плану

Положение «Сибири» в таблице Восточной конференции лучше всего показывает, что сезон развивается совсем не по сценарию новосибирского клуба. «Снежинки» уже оказались на дне Востока: 22 очка после 26 матчей, всего десять побед и разница шайб 58:77. При этом команда Ярослава Люзенкова не выглядит безнадежной во всех встречах. В отдельных матчах она способна навязать борьбу сильным соперникам, иногда даже показывает неплохой и содержательный хоккей и выдает яркие отрезки. Проблема в том, что повторять это регулярно новосибирцы пока не умеют.

Ситуация с игроками в Новосибирске оставляет желать лучшего. Сначала «Сибирь» рассчитывала на звездного Евгения Кузнецова, однако роман «снежинок» с 34-летним нападающим оказался коротким. Форвард провел за команду 8 матчей и набрал 4 очка, после чего покинул состав по семейным обстоятельствам. Насколько дело только в этих обстоятельствах, история умалчивает.

Оказался в опале у тренерского штаба и Тейлор Бек. Канадец сыграл 11 матчей и набрал 5 очков, но больше не был тем лидером, который когда-то помогал «Сибири» выходить в плей-офф. По версии агента хоккеиста Алеши Пилко, причина кроется в нежелании «Сибири» платить игроку положенные бонусы. Кроме того, Пилко рассказывал об унизительном отношении: форму Бека нашли разбросанной по полу в прачечной комнате. Также сам канадец высказывал недовольство условиями отправки в ВХЛ.

Так или иначе, в итоге клуб расторг с канадцем контракт. Получилось, что «Сибирь» в короткий срок лишилась сразу двух хоккеистов, от которых ожидала заметного вклада в атаку.

«Сибири» нужны игроки, способные не только набирать очки, но и брать ответственность в сложные моменты, вести за собой партнеров и помогать удерживать игру на нужном уровне. И речь не только о хоккеистах. Люзенков тоже получил шанс возглавить команду КХЛ впервые, однако его самостоятельный опыт на таком уровне пока очень скудный. Его успехи в работе с молодежью вряд ли сильно помогут справиться с кризисом взрослой команды, где нужно одновременно решать игровые, психологические и кадровые задачи.

На этом фоне решение руководства резко изменить состав выглядит попыткой перезапустить сезон. Вместо того чтобы постепенно исправлять отдельные недостатки, «Сибирь» решила добавить в команду сразу несколько громких имен.

Кейн – усиление мирового уровня и ставка на непростой характер

Подписание Эвандера Кейна – сделка, которая по меркам КХЛ действительно выглядит внушительно. 35-летний канадец провел за океаном более тысячи матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрал 648 очков – 339 шайб и 309 передач. В его послужном списке два выхода в финал Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Даже в прошлом сезоне, выступая за «Ванкувер», форвард набрал 31 очко в 71 матче.

Кейн способен добавить «Сибири» то, чего ей сейчас не хватает: мощь, агрессию, бросок и умение создавать угрозу у ворот соперника. Может быть полезен канадец и в большинстве, способен продавить оборону за счет физики и не боится играть на грани. Если канадец быстро адаптируется к КХЛ, его индивидуальное мастерство может стать серьезным подспорьем в борьбе за выход из кризиса.

Но у этого трансфера есть свои «вопросики»: Кейн давно известен не только хоккейными качествами, но и непростым характером. За годы в НХЛ вокруг него возникало немало конфликтных историй, а отношения с партнерами и руководством клубов не всегда складывались гладко.

Так, бывший одноклубник Кейна по «Сан-Хосе» Кертис Габриэль жестко критиковал его отношение к работе: тот якобы регулярно опаздывал на командные собрания, пренебрегал общепринятыми правилами и мог вести себя как задира.

«Я срывался на него, потому что он меня не пугает. Он обычно может запугивать и травить людей, потому что он жесткий, умеет бить левой и, ну, он крупный парень. Но по сути он просто типичный задира. Ты смотришь ему в глаза и говоришь: «Это отстой, ты больше не будешь такую хрень вытворять». Он просто смотрит на тебя и уходит – а что ему еще делать?

Мне просто противно, что игрок может быть талантливым и регулярно так себя вести, но при этом все равно иметь работу. Меня это просто поражает, потому что такие вещи полностью меняют атмосферу в раздевалке. Такой человек убивает всю ментальность раздевалки. С чистым нарциссизмом не совладать», – говорил Габриэль в подкасте San Jose Hockey Now.

Впрочем, генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов, похоже, прекрасно понимает, что приглашает не самого простого хоккеиста.

«Мы ищем ярко выраженного лидера, может быть, и не одного. Зная непростой характер Эвандера Кейна, возможно, нашей команде и нужен такой некий бунтарь», – неординарно объяснял Крутохвостов свой выбор.

Есть и другой вопрос: насколько Кейн готов к возвращению в КХЛ? Опыт у него уже был – во время локаута НХЛ в сезоне 2012/13 он выступал за минское «Динамо». Тогда канадец провел в лиге 12 матчей, набрал два очка и завершил короткий отрезок с показателем полезности «-8». Понятно, что с тех пор прошло больше десяти лет, Кейн стал другим игроком, а его карьера в НХЛ успела вместить множество ярких сезонов. Но тот эпизод напоминает: громкое имя и статус звезды сами по себе не гарантируют успешной адаптации к КХЛ.

Сегодня Кейну предстоит стать одним из главных атакующих игроков «Сибири», помочь большинству и добавить команде физической мощи. Если канадец подтвердит свой класс на льду, новосибирцы получат именно того лидера, которого им так не хватало в первой части сезона.

Гальченюк в пару к Кейну: «Сибирь» пожертвовала будущим ради спасения сезона?

Ну а накануне «Сибирь» провернула еще одну громкую сделку. 12 ноября новосибирцы обменяли у «Спартака» Александра Гальченюка. В Москву отправились 18-летний защитник Александр Грунин и денежная компенсация. И вот здесь начинается самое интересное: ради форварда, который в последнее время не мог закрепиться даже в составе красно-белых, «Сибирь» рассталась с одним из самых перспективных защитников собственной системы.

Грунин не рядовой игрок молодежной команды. Защитника выбрали на драфте НХЛ, а в «Сибирских Снайперах» он считался одним из наиболее перспективных игроков обороны. При этом путь молодого хоккеиста в основную команду складывался непросто. Летом его не пригласили на сборы с первой командой, в молодежке он тоже не сразу получил ту роль, на которую мог рассчитывать. Позже ситуация стала меняться: Ярослав Люзенков привлекал защитника к тренировкам с основой, появилась перспектива дебюта в КХЛ. Но вместо шанса в родном клубе Грунин получил новый вызов – теперь уже в «Спартаке».

В «Сибири», судя по всему, не были уверены, что защитник уже готов к полноценной конкуренции на взрослом уровне. При внушительных физических данных ему могло не хватать именно той мощи и зрелости, которые необходимы для игры против состоявшихся хоккеистов КХЛ. Для 18-летнего игрока это совершенно естественная история. Однако теперь новосибирцы предпочли не ждать, пока их талант дозреет, а обменяли его на хоккеиста, который должен принести пользу немедленно. Другой вопрос – принесет ли? Гальченюк нынешний – это даже не Гальченюк образца СКА или «Амура», не говоря уже о периоде в НХЛ.

Генеральный директор клуба Лев Крутохвостов назвал решение «очень непростым». По его словам, «Спартак» настаивал именно на кандидатуре Грунина, но «Сибирь» согласилась, поскольку ей нужен был центральный нападающий с хорошим броском и потенциалом для игры в большинстве.

«Предлагались и рассматривались различные варианты, но «Спартак» настаивал именно на Грунине. Пришлось согласиться, так как очень нам нужен такой игрок, как Гальченюк, – быстрый, с хорошим броском, способный решать моменты как в равных составах, так и при игре в большинстве», – рассказал Крутохвостов пресс-службе «Сибири». При этом руководитель также выразил уверенность, что у Гальченюка с Кейном должна получиться неплохая связка.

Но насколько оправдана такая ставка? Гальченюк – бывший третий номер драфта НХЛ, проведший за океаном 692 матча и набравший 371 очко. В КХЛ у него тоже солидное резюме: 187 матчей и 118 результативных баллов. Однако в последние годы его карьера в России развивается по нисходящей. В СКА быстро пришел в немилость Роману Ротенбергу. В «Амуре» он тоже пошел на спад, несмотря на внушительный контракт и капитанскую роль. В «Спартаке» за шесть матчей набрал три очка, но так и не стал игроком, на которого рассчитывал тренерский штаб.

Есть вопросы и к его нынешним игровым качествам. Руководство «Сибири» отдельно отмечает скорость Гальченюка, однако в Москве это преимущество практически не проявлялось. Расчет, что смена команды и новая роль помогут нападающему раскрыться с другой стороны? Сомнительно, но окэй.

При этом сам замысел связки с Кейном логики не лишен. Оба хоккеиста англоязычные, немало поиграли в НХЛ и теоретически способны быстро найти взаимопонимание. Когда-то такой тандем действительно мог представлять серьезную угрозу для соперников. Теперь у них появляется возможность доказать, что они еще способны стать грозной атакующей парой и в КХЛ.

Для Гальченюка это шанс перезапустить карьеру, а для Кейна – получить партнера, с которым не придется преодолевать языковой барьер и долго выстраивать взаимопонимание. «Сибирь» же рассчитывает закрыть сразу несколько проблем: усилить центр нападения, добавить броска и создать новую ударную связку.

По сути, новосибирцы совершили обмен с двойным дном: получили опытного нападающего, который потенциально может усилить Кейна, но отдали защитника, чья карьера еще только начинается. Если канадский дуэт заработает, руководство сможет объяснить сделку необходимостью немедленно спасать сезон. Если нет – клубу придется признать, что ставка на быстрый результат не оправдала расставания с перспективным воспитанником. Более того, если и когда Грунин заиграет в другом клубе КХЛ, с Крутохвостова будут спрашивать втройне. Сезон забудется, а вот работу клуба на долгосрочную перспективу никто не отменял. Ее оценивают не по весне, а на куда более масштабном горизонте планирования.

По сути, «Сибирь» пытается спасти сегодняшний сезон, расплачиваясь в том числе завтрашними перспективами. Теперь судьба этой рискованной трансферной комбинации будет решаться в остатке сезона.