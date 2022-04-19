Председатель Госкомитета РТ по тарифам проведет 5 выездных приемов в районах Татарстана

Госкомитет РТ по тарифам за год получает более 3 тыс. обращений от жителей Татарстана. Задать вопросы председателю ведомства Александру Груничеву татарстанцы смогут лично на выездных приемах, которые он проведет в скором времени.

«У нас с прошлого года ведутся выездные приемы граждан в районах. В прошлом году мы половину районов Татарстана объехали, в этом году завершаем объезд второй половины. Со следующего года по нарастающей пойдем дальше. В этом году лично у меня запланированы пять выездных приемов по республике, ближайший прием населения пройдет в Заинске 26 апреля. Также запланированы приемы в Мамадышском, Елабужском и других районах. Обычно на такие приемы приходят от 5 до 10 человек», – сообщил Александр Груничев в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

В основном обращения граждан касаются вопросов платы за коммунальные услуги – это 50%. Наибольшее количество обращений идет по платежу за тепло. Второе место по количеству обращений занимают вопросы, связанные с ТКО. Это связано с тем, что происходит определенное взаимодействие между гражданами и региональными операторами в рамках той реформы, которая началась с 2019 года.