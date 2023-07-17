Грозы, ветер и до +25 градусов: в Татарстан возвращается июльская погода

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В понедельник, 17 июля, несмотря на неустойчивую погоду, продолжится повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с потеплениями. Днем на большей части территории региона, за исключением юго-запада, пройдут небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах (но не в Казани) вероятны грозы.

Прогнозируется северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. В дневные часы при грозах он иногда будет усиливаться до 16–21 м/с (в столице РТ — лишь до 16 м/с), отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по Татарстану составила от 14,5 градуса тепла (по данным метеостанции Бугульма на 1.20) до 17,7 градуса (по данным метеостанции Буинск на 1.40).

В светлое время суток воздух прогреется до 20–25 градусов тепла (в Казани — до +23, +25 градусов), информируют метеорологи.

Ожидается, что во вторник и среду, 18 и 19 июля, в республике сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Днем воздух будет прогреваться до 28 градусов тепла.