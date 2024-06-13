Грозы, сильный ветер и град ожидаются в Татарстане

В пятницу, 14 июня, на территории Республики Татарстан ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 23 м/с, днем в отдельных районах град. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на метеорологов.

Сотрудники ведомства напоминают: грозовой разряд может вызвать пожар, разрушение строений и конструкций, травмирование и гибель людей, животных.

Не стоит находиться рядом с высоким отдельно стоящим деревом, стогом сена, печной трубой, высотным строением и т.п.

Поражение человека происходит в случае прямого попадания при прохождении электрического разряда в непосредственной близости от человека, при распространении электричества в сырой земле или воде.