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Грозы, сильный ветер и град ожидаются в Татарстане
В пятницу, 14 июня, на территории Республики Татарстан ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 23 м/с, днем в отдельных районах град. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на метеорологов.
Сотрудники ведомства напоминают: грозовой разряд может вызвать пожар, разрушение строений и конструкций, травмирование и гибель людей, животных.
Не стоит находиться рядом с высоким отдельно стоящим деревом, стогом сена, печной трубой, высотным строением и т.п.
Поражение человека происходит в случае прямого попадания при прохождении электрического разряда в непосредственной близости от человека, при распространении электричества в сырой земле или воде.
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