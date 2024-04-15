Грозный АКМ против «ссыльных» из «Ак Барса»: что ждет «Нефтяник» в финале Кубка Петрова

Подопечным Артема Анисимова удалось вырвать седьмой матч у тюменского «Рубина»

Фото: ahc-neftyanik.ru

Альметьевцы «отмазались» за домашнее поражение в шестом матче

Перед шестым матчем между «Нефтяником» и «Рубином» немногие пророчили победу тюменскому клубу. После пяти матчей альметьевцы вели – 3:2 и по идее должны были закрывать полуфинальную серию на домашнем льду. Но, к удивлению татарстанской публики, «Нефтяник» показал днями ранее невыразительное и блеклое выступление. Подопечные Анисимова не смогли забросить в ворота «Рубина» ни одной шайбы, а единственный гол пропустили, играя в большинстве (0:1). Говоря откровенно, произошло досадное и довольно странное поражение «Нефтяника».

Поэтому чаша весов незадолго до начала решающего седьмого матча склонялась больше в сторону «Рубина». Тут и преимущество родной тюменской площадки, и эмоциональный подъем после гостевой трудовой победы.

Между тем у «Нефтяника» мотивации выиграть вчера было тоже предостаточно. И речь в данном случае не только про исторический выход в финал Кубка Петрова. Добавляли заряженности на матч хоккеистам и немалые призовые. Руководство «Нефтяника» пообещало каждому игроку 700 тысяч рублей за победу над «Рубином». Сумма внушительная, особенно для клуба ВХЛ.

Уже в первом периоде проглядывалось, насколько свежее, агрессивнее и напористее игроки «Нефтяника» Фото: hc-neftyanik.ru

Сложно сказать, что именно повлияло на настроение альметьевских хоккеистов, но на матч они вышли с исключительно победоносным настроем. Уже в первом периоде проглядывалось, насколько свежее, агрессивнее и напористее игроки «Нефтяника». Гости заставляли ошибаться тюменцев в борьбе и нарушать правила. А за безрассудные удаления альметьевцы умеют наказывать – это хорошо известно.

Первая же попытка реализации большинства обернулась для «Нефтяника» заброшенной шайбой. Дальним броском счет открыл защитник Денис Цуканов. Фактор первого быстрого гола окрылил татарстанцев, которые, получив преимущество, начали наращивать еще больше темп в атаке.

И даже обидная пропущенная шайба в меньшинстве минутой спустя нисколько не смутила хоккеистов «Нефтяника». Альметьевцы играли с позиции силы, то и дело отодвигая опасность от ворот Артура Ахтямова.

Определяющим периодом для гостей стала вторая двадцатиминутка, в середине которой свой дуплет расчехлил экс-нападающий «Ак Барса» Иван Емец. Сначала 26-летний форвард здорово подставил на пятаке клюшку, отправив шайбу в ворота после броска Сумина. А чуть позже Емец на индивидуальном мастерстве с кистей зарядил в дальний угол без шансов для вратаря.

В третьем периоде альметьевцы перешли на более прагматичный хоккей и в формате пять на пять не позволяли хоккеистам «Рубина» сократить отставание. Второй гол хозяева смогли соорудить, играя лишь с пустыми воротами, а на большее тюменцев не хватило.

Главный тренер «Нефтяника» Артем Анисимов поблагодарил татарстанских болельщиков за поддержку, а также с юмором вспомнил проигранный шестой матч Фото: hc-neftyanik.ru

После седьмого матча на пресс-конференции главный тренер «Нефтяника» Артем Анисимов поблагодарил татарстанских болельщиков за поддержку, а также с юмором вспомнил проигранный шестой матч.

«Конечно, поддержка чувствовалась. К сожалению, не смогли зрителей дома порадовать — проиграли. Но теперь отмазались» (улыбается), – сказал наставник «Нефтяника».

С кем предстоит сражаться «Нефтянику» в финале?

Тульский АКМ – один из самых молодых представителей среди всех клубов ВХЛ. Команда вошла в лигу в 2021 году, а в прошлом сезоне впервые в своей истории сыграла в плей-офф. Причем ворвались в финальную часть сезона туляки эффектно. На своем пути в плей-офф им удалось в первом раунде выбить не абы кого, а тольяттинскую «Ладу», ныне выступающую в КХЛ.

Звание главной темной лошадки лиги АКМ успешно защитил и в этом сезоне. В плей-офф Кубка Петрова коллектив Сергея Решетникова оказался сильнее «Тороса», «СКА-Невы» и «Югры». И, как утверждает руководство тульской команды, финал – это, естественно, не предел. АКМ амбициозно настроен на главный трофей по итогам сезона.

Тульский АКМ – один из самых молодых представителей среди всех клубов ВХЛ Фото: akm-hockey.ru

Еще летом 2023 года президент туляков Александр Ковалев утверждал, что клубу по силам побороться за чемпионство. Высокие слова функционера о победе в Кубке Петрова в конце июня воспринимались экспертами несерьезно. Но, как показало время, АКМ действительно сумел в течение года превратиться в практически непобедимую машину. За три раунда плей-офф подопечные Решетникова проиграли всего два раза (один раз – в серии с «Торосом», второй раз – против «Югры»). Результат, прямо скажем, очень впечатляющий.

Для решения самых высоких задач в сезоне АКМ собрал минувшим летом боеспособный коллектив, состоящий из узнаваемых лиц как в ВХЛ, так и КХЛ. У туляков солидный бюджет по меркам лиги, добротная глубина состава.

Легко «Нефтянику» в финальной баталии точно не будет. Да и говорить о том, что кто-то из клубов пребывает до начала серии в статусе фаворита – неправильно. Две яркие команды с широким подбором мастеровитых исполнителей – лаконичное резюме финала АКМ – «Нефтяник», который подарит зрителям кучу адреналиновых ощущений.

Ссылка нескольких игроков «Ак Барса» в «Нефтяник» полностью оправдала себя

«Не было бы счастья, да несчастье помогло» – избитая поговорка, при этом идеально описывающая взаимосвязь провала «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина и взлет «Нефтяника» в Кубке Петрова.

После вылета от «Автомобилиста» в первом раунде казанский клуб отправил в «Нефтяник» нападающих Семена Терехова, Дмитрия Кателевского и Максима Быкова.

В альметьевской команде еще в период регулярного чемпионата стабильным местом в основном составе обзавелся ряд других хоккеистов «Ак Барса». Это, к примеру, вратарь Артур Ахтямов Фото: hc-neftyanik.ru

Кроме этого, в альметьевской команде еще в период регулярного чемпионата стабильным местом в основном составе обзавелся ряд других хоккеистов «Ак Барса». Это, к примеру, вратарь Артур Ахтямов, форвард Артур Бровкин, защитник Всеволод Альметкин.

Практически все «ссыльные» игроки из «Ак Барса» внесли колоссальный вклад в победы «Нефтяника» в Кубке Петрова. Семен Терехов за 17 матчей набрал 16 (8+8) очков (третье место в гонке бомбардиров плей-офф ВХЛ). Артур Бровкин к этому часу с девятью шайбами является вторым снайпером в лиге.

У Дмитрия Кателевского за 13 матчей 8 (7+1) очков. А голкипер Артур Ахтямов среди всех вратарей ВХЛ сыграл больше всех в Кубке Петрова – 35 матчей, пропуская в среднем 2,06 шайбы.

Вполне вероятно, что на фоне такой статистики и в связи с грядущей перестройкой в «Ак Барсе» руководство казанского клуба непременно обратит внимание на молодых игроков при формировании нового костяка команды на следующий сезон.

Фото на анонсе: hc-neftyanik.ru