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Общество 1 августа 2024 06:00

Гроза, сильные дожди и град вновь ожидаются в Татарстане

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Гроза, сильные дожди и град вновь ожидаются в Татарстане
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В четверг в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие дожди и гроза, рассказали в Гидрометцентре РТ.

Днем ситуация может ухудшиться — местами ожидаются сильные дожди, грозы и град. Скорость ветра будет составлять 6-11 м/с, однако прогнозируются усиления до 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов, днем потеплеет до 19-24.

#прогноз погоды #дожди #град #сильный дождь
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