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Гроза, сильные дожди и град вновь ожидаются в Татарстане
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В четверг в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие дожди и гроза, рассказали в Гидрометцентре РТ.
Днем ситуация может ухудшиться — местами ожидаются сильные дожди, грозы и град. Скорость ветра будет составлять 6-11 м/с, однако прогнозируются усиления до 15-20 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов, днем потеплеет до 19-24.
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