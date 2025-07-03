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Общество 3 июля 2025 12:09

Грозы и сильные порывы ветра ждут Татарстан в ближайшие сутки

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Грозы и сильные порывы ветра ждут Татарстан в ближайшие сутки
Фото: «Татар-информ»

В пятницу жителей Татарстана ожидают грозы с кратковременными усилениями ветра до 18 метров в секунду.

МЧС напоминает татарстанцам, что во время грозы необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.

#непогода в татарстане
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