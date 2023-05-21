«Гроза 12 года»: в Национальном музее РТ прочли лекцию о войне с Наполеоном

В Национальном музее Татарстана в рамках акции «Ночь в музее» заведующий отделом научной реконструкции учреждения Владислав Хабаров прочитал лекцию «Гроза 1812 года» о событиях Отечественной войны с Наполеоном.

«Не надо списывать со счетов армию Франции. Это мы сейчас войну 1812 года воспринимаем по художественным фильмам: гусары в красивых мундирах пофлиртовали с женщинами, выпили шампанского, постреляли на дуэлях, пошли в охотку бить французов… Нет, ничего подобного», — подчеркнул лектор, надевший для выступления перед публикой мундир французского офицера.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Это была без преувеличений действительно самая лучшая армия в мире, которую вел вменяемый император», — добавил он.

Специалист также показал образцы оружия конца XVIII — начала XIX веков, воинские уставы, рисунки и реконструкции униформы, боевые и памятные награды.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«На мне сейчас мундир французского офицера легкой пехоты. Синяя форма — это традиционная форма французской армии. Пехотинцы французской армии косили под гусар, и в качестве головного убора они старались носить гусарский колпак. Офицер мог носить пистолет, но он ему был не особо нужен, офицер работал своим оружием как регулировочной палочкой. Этой саблей он не в основном столько рубился, сколько отдавал приказы. Еще я таскаю флягу из тыквы, кто-то носил бутылки. Какие-то личные вещи офицеры носили в сумке», — объяснил свой образ Владислав Хабаров.

Материал подготовила Анастасия Богданова.