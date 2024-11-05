«Грохот, стекла звенят – пациенты пугаются, а мы работаем»: врач РКБ о поездке на Донбасс

Маргарита Лисина: «Для меня стало удивлением – несмотря на то что ты являешься врачом, попасть на Донбасс не так просто»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На наших глазах творится история, я хочу быть частью этого»

За плечами врача УЗИ – хрупкой 30-летней Маргариты Лисиной – три поездки на Донбасс.

«Я, на самом деле, очень долго туда хотела попасть. Для меня стало удивлением – несмотря на то что ты являешься врачом, это не так просто сделать», – рассказала «Татар-информу» врач ультразвуковой диагностики Республиканской клинической больницы Маргарита Лисина.

Проблема еще и в том, что оставить надолго свою основную работу врач не имеет возможности. Маргарита рассказывает, что искала разные варианты, даже обращалась в Министерство обороны. Удача улыбнулась в московском Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей. Они собирали медиков для командировки в ЛНР.

За плечами Маргариты три поездки на Донбасс Фото: предоставлено Маргаритой Лисиной

На вопрос, что стало основной причиной, которая подтолкнула к этим командировкам, Маргарита ответила коротко и твердо: «Я патриот – по зову сердца». Сейчас, по словам врача, уникальное для России время – на глазах творится история – и есть огромное желание быть частью этого.

«Я помню фразу из фильма классную: “Все, кто могут быть там, должны быть там”. Я хочу в этом принимать участие хоть как-то. И будучи врачом, я понимаю, что могу туда попасть, и такой шанс упускать нельзя», – объяснила врач.

Отговаривать от идеи поехать на Донбасс Маргариту никто не стал, а у некоторых не было и возможности – до последнего она ничего не рассказывала даже родителям.

«Родители бы не узнали, что я поехала, если бы не юбилей мамы – 50 лет, на который нельзя было не прийти только по очень уважительной причине. Конечно, они расстроились, переживали, но приняли», – вспоминает доктор.

Фото: предоставлено Маргаритой Лисиной

ПВО во время работы просто перестаешь слышать…

В первый раз Маргарита поехала в район города Сватово в Луганскую Народную Республику. Это место было довольно близко расположено к линии соприкосновения. В 2022 году там шли ожесточенные бои, Маргарита приехала туда в мае 2023 года.

«Помню, как мы первый раз ехали по сильно разбитой дороге, вдоль нее стояли дома с выбитыми окнами. Мы на автобусе, едем очень быстро, наверное, потому что вокруг дроны. Водитель на адреналине, все врачи напряжены», – вспоминает Маргарита.

К звукам ПВО привыкаешь очень быстро – это просто становится частью твоей жизни Фото: предоставлено Маргаритой Лисиной

Сейчас, вспоминая, Маргарита говорит, что именно это, пожалуй, было самым страшным событием за все командировки. Но как только они доехали до пункта назначения, началась работа – шел прием, страх улетучился бесследно.

«Конкретно нас не бомбили. Но было слышно, как работает ПВО, скорее всего это было оно. Был какой-то грохот, гремели стекла, пациенты пугались. Но когда ты работаешь, ничего этого не замечаешь. Ты просто живешь, ты просто ведешь прием», – рассказала Маргарита.

Уже на второй день ехать по той же самой дороге было проще, хотя двигались все так же быстро. Противовоздушная оборона работала каждый день, пока они были в Сватово, но и к этим звукам, говорит Маргарита, привыкаешь очень быстро – это просто становится частью твоей жизни. Разве что пациенты подмечали, тише или громче в какой-то день звуки.

Периодически не было электричества, воды, запрещалось выходить на улицу после восьми вечера Фото: предоставлено Маргаритой Лисиной

Жили медики в детском саду по восемь человек в комнате. Периодически не было электричества, воды, им запрещалось выходить на улицу после восьми вечера – можно было находиться только на территории детсада, а до магазина ходить только с группой. Но врач подчеркнула, что все это лишь детали, к которым быстро привыкаешь.

Работали врачи в основном с мирными жителями. В первую командировку осматривали детей и подростков в дальних районах. Задача Маргариты состояла в подтверждении при помощи УЗИ поставленного диагноза. И если он подтверждался, то ребенка направляли к узким специалистам. Было сделано много УЗИ сердца – и малышам, и подросткам.

На освобожденных территориях очень высокая потребность в медиках Фото: предоставлено Маргаритой Лисиной

По словам медика, на освобожденных территориях очень высокая потребность в медиках, в том числе и ее профиля. Увы, многие местные врачи поуезжали, специалистов не хватает.

«В Мелитополе ощутила, что приношу реальную пользу»

Второй и третий раз врач РКБ ездила на Донбасс с Федеральным центром медицины катастроф, в Запорожскую область. Работали в городской больнице Мелитополя.

В двух поездках врач работала в городской больнице Мелитополя Фото: предоставлено Маргаритой Лисиной

«Эта работа была более интересной, потому что там работали с запущенными случаями, с тяжелыми и экстренными пациентами. Врачей УЗИ там нет. Привозили людей с расслаивающейся аневризмой, субтотальным стенозом внутренних сонных артерий, тяжелой сердечной недостаточностью (все эти состояния приводят к инсульту или инфаркту, которые угрожают жизни, – прим. Т-и). Я нахожу что-то и сразу же передаю, например, рентген-хирургам, и они уже пациентом занимаются – ставят стент, восстанавливая кровоток. Я ощущала, что приношу реальную пользу», – заметила доктор.

А еще врач из Татарстана обучала местных специалистов. У них сложились очень крепкие рабочие отношения, стали в буквальном смысле слова как семья, говорит Маргарита. И сегодня несколько местных докторов на постоянной связи с ней – общаются, помогают друг другу в работе.

Каждая командировка длилась около месяца, потом медиков сменяют другие Фото: предоставлено Маргаритой Лисиной

«Местные не привыкли к бесплатной медицине, а переносной аппарат УЗИ даже не видели»

Каждая командировка длилась около месяца, потом медиков сменяют другие. Команды собираются из разных регионов России. И главная их задача – помочь местным жителям.

«Меня удивило, как реагирует пациенты. Приходит человек с почечной коликой, ему больно. Он весь скрюченный, ему тяжело встать с кровати. Я его посмотрела, он идет к двери, находит в себе силы обернуться и спросить: “Сколько я вам должен?” Они вообще не привыкли к бесплатной медицинской помощи. Тяжелых неходячих пациентов я приходила осматривать в палаты с переносным аппаратом УЗИ. А они, глядя на аппарат, у меня спрашивали, что это такое. Я рада, что мы приносим что-то хорошее и доброе, делаем их жизнь легче», – рассказала она.

«Они наши люди. Они все тоже хотят быть с Россией» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Очень ценно, говорит Маргарита, было услышать от местных слова благодарности: «Как долго мы вас ждали». Это, по ее словам, лучшая награда.

«Они наши люди. Я очень рада, что мы сейчас освобождаем территории. Они все тоже хотят быть с Россией», – говорит Маргарита.

Врач говорит, что надеется поехать на Донбасс снова: «Очень хочется ездить еще и еще». Домой из командировок, по собственному признанию, каждый раз возвращается с чувством гордости за страну – говорит, на деле видно, какими огромными шагами Россия движется вперед.

«Я мечтаю побывать в Одессе. И я двигаюсь постепенно в том направлении – Сватово, Краснодон, Мелитополь, надеюсь, что поработаю и в Одессе», – подытожила врач Республиканской клинической больницы.