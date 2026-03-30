news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 30 марта 2026 18:59

Гроссмейстер Карякин: Путин играет в шахматы на геополитическом уровне

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин ведет «шахматную партию» на геополитическом уровне, считает российский гроссмейстер и сенатор от Республики Крым Сергей Карякин. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Крым 24».

«Я один раз спросил Дмитрия Сергеевича Пескова, играет ли Президент в шахматы. Он сказал, что он играет в шахматы на геополитической доске. Я думаю, что так оно и есть – его шахматы, они более глобальные», – отметил Карякин.

Гроссмейстер добавил, что решения Владимира Путина на мировой арене действительно напоминают ходы опытного шахматиста.

Помимо этого, Карякин подчеркнул, что Президент России хорошо осведомлен о шахматной жизни страны. Так, Путин принимал участие в открытии одного из шахматных клубов совместно с известным мастером в Суворовском училище Санкт-Петербурга.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Количество предпринимателей Татарстана в системе «Честный знак» увеличилось на 37,6%

Новости партнеров