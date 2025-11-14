Гросси: Сотрудничество России и МАГАТЭ помогло предотвратить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что совместная работа РФ и международной организации помогла предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он (генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев – прим. Т-и) справедливо подчеркнул, что, работая сообща, мы смогли преодолеть очень опасную ситуацию», – рассказал глава МАГАТЭ.

Напомним, что с тех пор, как РФ взяла ЗАЭС под свой контроль, Украина периодически обстреливает станцию, создавая опасную ситуацию для всего мирового сообщества. По словам Лихачева в начале ноября, сама ЗАЭС продемонстрировала уникальную устойчивость работы, проработав в течение месяца исключительно на внутреннем энергоснабжении.