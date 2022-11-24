Гросси сообщил о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Внешнее электроснабжение было восстановлено на украинской Запорожской атомной электростанции через день после потери доступа [к нему]», — рассказал руководитель агентства.

Он также заявил, что ситуация с отключением всех атомных электростанций на Украине от внешнего питания беспрецедентна. Напомним, накануне в аварийный режим работы также были переведены Ровненская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии и глава Росатома Алексей Лихачев провели переговоры в Стамбуле о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. За четыре дня обстрелов на территорию объекта попало более 20 снарядов крупного калибра.