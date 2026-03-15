Гросси признал наличие «глубокого кризиса» в ООН

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси заявил о наличии «глубокого кризиса» в Организации Объединенных Наций, в том числе связанного с доверием к организации.

«Эти многие правы. Налицо глубокий кризис. В том числе кризис доверия. И это, конечно, нехорошо», – отметил Гросси в интервью «Коммерсанту», комментируя заявления о проблемах в работе ООН.

Он подчеркнул историческую роль СССР, правопреемницей которого стала Россия, как одного из государств-основателей организации, целью создания которой было предотвращение повторения кровопролитных войн.

«Но сегодня мы видим все больше конфронтации, напряженности, войн. И это приоритетный вопрос, которым при всем понимании важности многих других проблем – а ООН занимается огромным количеством разных тем – нужно заняться первым делом», – добавил генеральный директор МАГАТЭ.