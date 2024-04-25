Громкий хлопок, напугавший жителей Нижнекамска, оказался звуком взорвавшейся петарды

Накануне в в социальных сетях и менеджерах появились сообщения нижнекамцев о громком хлопке в новых районах. Жители города писали, что звук был настолько сильным, что у припаркованных во дворах машин сработали сигнализации.

Как сообщил заместитель руководителя исполкома Артур Салахов, причиной громкого хлопка стал взрыв петарды.

«Причиной прогремевшего в новых районах Нижнекамска 23 апреля хлопка, был взрыв петарды <...> установлены личности, причастные к нарушению спокойствия граждан. Все данные переданы в правоохранительные органы для проведения профилактических мероприятий. Обращаем внимание, что нарушение общественного порядка, в частности в такое сложное время, недопустимо», – указал чиновник на своей странице во «Вконтакте».