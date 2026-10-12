Громкий крик и распахнутый плащ помогут отпугнуть медведя – охотник

Отпугнуть бурого медведя можно громким криком и резким движением, увеличивающим силуэт. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман.

По словам эксперта, кричать нужно громко и по возможности низким голосом.

«Очень помогает крепкий громкий и злой мат. Это не шутка – проверено на личном опыте», – подчеркнул Вайсман.

Еще один способ – резко распахнуть куртку или плащ, одновременно подняв руки. Так человек визуально станет выше и шире, что может насторожить животное и заставить его отступить, пояснил охотник.

В конце лета и начале сентября 2026 года в ряде регионов России участились случаи выхода медведей к людям. Это связывали с сезонным набором веса животных и ростом их популяции. В некоторых местах вводили режимы повышенной готовности, закрывали туристические маршруты и принимали меры в отношении хищников, представляющих опасность.