Громкие хлопки, которые слышат жители Казани, — это испытания на пороховом заводе

Сегодня жителей Казани насторожили громкие хлопки, которые были слышны во многих районах города.

Как стало известно «Татар-информу», сегодня на Пороховом заводе вновь проводятся испытания изделий.

Выстрелы продолжаются с 10.00 до 16.00. Всего произведут 25 выстрелов.

Сегодня же на Пороховом заводе сжигают мусор, столб черного дыма тоже может вызвать массу вопросов у жителей города. Сжигание происходит на специально отведенной для этого площадке под контролем.

