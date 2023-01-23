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Ру Тат
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Происшествия
23 января 2023  15:03
Полина Шевчук

Громкие хлопки, которые слышат жители Казани, — это испытания на пороховом заводе

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Сегодня жителей Казани насторожили громкие хлопки, которые были слышны во многих районах города.

Как стало известно «Татар-информу», сегодня на Пороховом заводе вновь проводятся испытания изделий.

Выстрелы продолжаются с 10.00 до 16.00. Всего произведут 25 выстрелов.

Сегодня же на Пороховом заводе сжигают мусор, столб черного дыма тоже может вызвать массу вопросов у жителей города. Сжигание происходит на специально отведенной для этого площадке под контролем. 
 

 

#испытания #пороховой завод
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