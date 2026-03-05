Гришин после поражения от «Адмирала»: «Проиграли. Обидно. Постараемся что‑то поменять»

Фото: ХК "Ак Барс"

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о психологической обстановке в команде после четвертого поражения к ряду. Сегодня нижнекамская команда разгромно уступила «Адмиралу» во Владивостоке (7:3).

– К чему хорошему может привести такой результат?

– Смотря как ребята это воспримут. У нас был разговор и до этого. Потому после игры не стали серьезно нагнетать. Сейчас восстановятся, сходят в зал… Думаю, завтра немного поговорим. Кто‑то может собраться и показать лучшую игру, а на кого‑то это может давить. Постараемся, чтобы счет психологически не давил на ребят. Какая разница — 3:7 или 3:4… У нас есть травмированные ребята из основного состава. Естественно, их не хватает. Наверное, это тоже сказывается. Думаю, психологическая обстановка улучшится, когда ребята по мере выздоровления будут заходить в состав. Проиграли и проиграли. Да, обидно, но постараемся что‑то поменять, – цитирует Гришина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» после серии из четырех поражений опустился на седьмую строчку турнирной таблицы КХЛ на «Востоке». В активе нижнекамцев 63 очка в 63 играх.