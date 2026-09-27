Гришин объяснил победу «Нефтехимика» тяжелым графиком и характером команды

Фото: официальный портал хк "Нефтехимик"

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин на послематчевой пресс-конференции во Владивостоке ответил на вопросы журналистов.

Он поблагодарил «Адмирал» за то, что соперник пошел навстречу и перенес игру на два часа. По его словам, с «Барысом» матч перенесли на один день, и если бы команда играла в положенное время, ей было бы совсем тяжело. По первому периоду было видно, что игроки тяжело перенесли дорогу, но, несмотря на обстоятельства, команда справилась. Гришин похвалил ребят.

Отвечая на вопрос, ожидал ли он столь резвого старта от «Адмирала», тренер сказал, что это было предсказуемо: соперник знал о тяжелой дороге «Нефтехимика». По его словам, команде нужно было выдержать натиск, и она это сделала, хотя вначале пропустила два гола. В перерыве тренерский штаб спокойно обсудил ситуацию с игроками, и во втором периоде команда вышла с другим настроением, постепенно доведя дело до победы. Гришин отметил, что это говорит о взрослении команды и росте уверенности в себе.

Комментируя реализацию большинства, тренер отметил, что не всегда удаления срабатывают. По его словам, иногда команда получает пятиминутное большинство и выходит с настроем, что времени много и торопиться не нужно, но сегодня такого не было. Гришин также отметил, что хозяева хорошо оборонялись, и вратарь «Адмирала» сыграл здорово.