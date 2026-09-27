news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 27 сентября 2026 17:19

Гришин объяснил победу «Нефтехимика» тяжелым графиком и характером команды

Читайте нас в
Гришин объяснил победу «Нефтехимика» тяжелым графиком и характером команды
Фото: официальный портал хк "Нефтехимик"

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин на послематчевой пресс-конференции во Владивостоке ответил на вопросы журналистов.

Он поблагодарил «Адмирал» за то, что соперник пошел навстречу и перенес игру на два часа. По его словам, с «Барысом» матч перенесли на один день, и если бы команда играла в положенное время, ей было бы совсем тяжело. По первому периоду было видно, что игроки тяжело перенесли дорогу, но, несмотря на обстоятельства, команда справилась. Гришин похвалил ребят.

Отвечая на вопрос, ожидал ли он столь резвого старта от «Адмирала», тренер сказал, что это было предсказуемо: соперник знал о тяжелой дороге «Нефтехимика». По его словам, команде нужно было выдержать натиск, и она это сделала, хотя вначале пропустила два гола. В перерыве тренерский штаб спокойно обсудил ситуацию с игроками, и во втором периоде команда вышла с другим настроением, постепенно доведя дело до победы. Гришин отметил, что это говорит о взрослении команды и росте уверенности в себе.

Комментируя реализацию большинства, тренер отметил, что не всегда удаления срабатывают. По его словам, иногда команда получает пятиминутное большинство и выходит с настроем, что времени много и торопиться не нужно, но сегодня такого не было. Гришин также отметил, что хозяева хорошо оборонялись, и вратарь «Адмирала» сыграл здорово.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине до зимы

Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине до зимы

26 сентября 2026
«Чай с хазратом»: зачем нужны суннат-намазы и когда нельзя читать намаз

«Чай с хазратом»: зачем нужны суннат-намазы и когда нельзя читать намаз

27 сентября 2026
Новости партнеров