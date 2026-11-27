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Сегодня в Казани прошла Международная научно-практическая конференция, посвященная грядущему чемпионату мира по мас-рестлингу. Среди спикеров был и президент Комитета олимпийских и неолимпийских видов спорта Борис Гришин:

– Мы вчера в составе киргизской делегации, с представителями министерства спорта Российской Федерации, вместе с представителями Министерства спорта Республики Татарстан посетили практически все спортивные объекты. Гости были поражены развитой спортивной инфраструктурой и в разговоре с нами сказали, что Татарстан готов хоть сегодня проводить Всемирные игры кочевников. На самом деле готовность очень высокая. Я думаю, что с учетом уникального опыта проведения спортивных мероприятий, международных событий, которыми славится Республика Татарстан, игры будут проведены на самом высоком организационном уровне.

– Какой объект вас больше всего впечатлил?

– Ипподром. Естественно, впечатлила и «Ак Барс Арена» – место, где проводят футбольные матчи. А также легкоатлетический манеж, футбольный стадион. Потом мы посетили место, где будет, скорее всего, разбит этногородок – это обязательное условие для проведения Всемирных игр кочевников. Где многочисленные гости могут познакомиться с культурой, традициями принимающей стороны и других народов мира.

– Можете рассказать какие-то секреты, которые скрываются в плане подготовки?

– Сейчас формируется структура управления Играми. После посещения делегацией Республики Татарстан потенциальных мест проведения игр будут сформированы контуры спортивной программы. И сейчас еще рано говорить о каких-то особенностях, но я думаю, скоро вы об этом узнаете.

– А как скоро?

– Я думаю, что уже в первом квартале следующего года начнется интенсивная подготовка к Всемирным играм. Она и сейчас уже идет интенсивно. Я знаю, что Республика Татарстан уже создала региональный оргкомитет. Сейчас планируется создание федерального оргкомитета, и у нас впереди очень много работы, и мы хотим это сделать очень красиво, качественно и ответственно.



Игры кочевников в Казани запланированы на 2028 год.