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Культура 10 ноября 2026 02:17

Гришаева рассказала о реакции публики на отсутствие звания народной артистки

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Актрисе Нонны Гришаевой приходилось извиняться за то, что ей пока не дали звания народной артистки России. В разговоре с Туттой Ларсен для проекта «Нетленка» она констатировала, что не знает, почему она до сих пор не удостоена почетного звания, сообщает издание «Абзац».

По словам актрисы, ей вместо звания дали орден «За заслуги в культуре и искусстве». «Хотя тоже странно, потому что обычно этот орден дают уже народным . У меня как-то перескочили через звание и дали орден. Я не совсем понимаю, почему так случилось», – заметила Гришаева.

В свою очередь супруг артистки Александр Нестеров заявил, что переживает из-за этого больше, чем жена. На его взгляд это почетное звание окончательно перестало быть связанным с народным мнением. К тому же, убежден он, прежде звание народного артиста давали гораздо чаще.

#народный артист рф
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