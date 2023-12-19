В Татарстане благодаря экспресс-тестам выявили в пять раз больше случаев гриппа

За последнюю неделю в Татарстане зарегистрировали 28 904 случаев гриппа и ОРВИ. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по республике.

В ведомстве отметили, что в сравнении с 50-й неделей 2022 года заболеваемость сейчас ниже на 30%. Вместе с тем, гриппа за семь дней зарегистрировано 1913 случаев, что в 4,6 раза выше аналогичного периода прошлого года, когда выявили 413 случаев. Чаще всего татарстанцы заражаются гриппом А.

«Увеличение доли гриппа в структуре ОРВИ связано с увеличением охвата тестирования лиц с симптомами ОРВИ, что стало доступным в связи с использованием экспресс-тестов для определения вируса гриппа от больных», – объяснили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выше эпидпорога в 1,6 раза. Для сравнения, на 50-й неделе прошлого года эпидпорог был превышен в три раза.

«На данный момент отмечается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, характерный для данного периода времени. Управление настоятельно рекомендует использовать все меры профилактики - носить маски в общественных местах, часто мыть руки, использовать кожные антисептики, проводить влажные уборки помещений, дезинфицировать гаджеты, одеваться по погоде, избегать сквозняков», – подчеркнули санитарные врачи.

По их словам, особенно важно при появлении недомогания и первых симптомов болезни оставаться дома, ограничить круг контактных лиц, не посещать организованные коллективы, обратиться за медицинской помощью и выполнять все назначения врача.