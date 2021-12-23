«Гринта» вошла в ТОП-10 лучших региональных операторов России по обращению с отходами

Российский экологический оператор представил «Зеленый рейтинг» по итогам работы 11 месяцев 2021 года. Генеральному директору ООО «Гринта» Светлане Ярлыченко вручил награду глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он отметил, что татарстанский региональный оператор внес значительный вклад в развитие комплексной системы обращения с отходами в регионе, что подтверждается не только результатами социальных опросов, но и объективными статистическими данными. «Гринта» развивает систему раздельного сбора, обновляет контейнерный парк и спецтехнику на всей территории зоны ответственности. В настоящее время ведется активная работа по проектам двух межмуниципальных комплексов на Востоке Татарстана, а в Мамадышском районе уже идет строительство первой мусороперегрузочной станции.

«Наши эксперты мониторят деятельность регоператоров, ежедневно собирают данные и анализируют ситуацию. Была проделана большая работа, и мы рады представить лидеров отрасли, — отметил на церемонии награждения в Доме Правительства РФ Денис Буцаев. — При составлении рейтинга мы оценивали уровень удовлетворенности населения качеством оказания услуги, собираемость платежей и охват населения. А также участие в просветительской деятельности, проведение экоуроков, экологических акций, работу со СМИ и волонтерами».

Светлана Ярлыченко отметила важность работы по экологическому просвещению граждан. Специалисты «Гринты» регулярно проводят уроки в школах и детских садах, устраивают экологические праздники в районах Татарстана. Компания издает учебные пособия и познавательные книги для детей. Это неотъемлемая часть реформы обращения с отходами, без которой невозможно развивать раздельный сбор и снижать количество ТКО, которые отправляются на захоронение. В конечном итоге от этого зависит не только количество мусорных полигонов, но и здоровье наших детей, внуков и всех будущих поколений.

«Рейтинг будет составляться ежегодно. Хочется, чтобы остальные региональные операторы не только стремились занять высокие позиции, но главное – развивали отрасль на благо нашей страны и ее жителей», — подчеркнул Буцаев.

Партнерский материал