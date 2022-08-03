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Ру Тат
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Экология
3 августа 2022  12:40
Наталья Рыбакова

«Гринта» поставила мусоровозы на контроль спутниковой системы

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Регоператор восточной зоны «Гринта» провела инвентаризацию обслуживаемых контейнерных площадок и площадок с «мешочным» сбором и поставила процесс вывоза мусора на контроль. Об этом сообщила на заседании штаба Госкомитета РТ по тарифам в Набережных Челнах гендиректор организации Светлана Ярлыченко.

«Когда к нам поступает вопрос – была ли техника или почему не обслужили ту или иную контейнерную площадку, мы можем посмотреть в нашем программном обеспечении и с помощью системы ГЛОНАСС увидеть, был ли мусоровоз на месте, действительно ли мы опорожнили тот или иной контейнер», – сказала она.

На сегодняшний день эта система проходит так называемую обкатку, в нее загружаются данные из районов. Ярлыченко надеется, что до конца года сможет в полной мере просматривать в оперативном режиме все подопечные районы.

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