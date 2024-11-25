«Гринта» подвела итоги конкурса среди СНТ на лучшее обращение с отходами

Фото: пресс-служба ООО «Гринта»

Обслуживающий восточную зону Татарстана региональный оператор, ООО «Гринта», подвел итоги конкурса среди садовых некоммерческих товариществ по обращению с отходами. Победителем признано СНТ «Возрождение» Тукаевского района РТ, сообщает пресс-служба компании.

Председателю садового товарищества вручили полезный подарок — садовый измельчитель Patriot SB 506. Его можно использовать для утилизации срубленных веток и других растительных остатков

«Мы с большим уважением и благодарностью относимся к своим потребителям, но некоторых хотелось бы особенно отметить. Так, СНТ „Возрождение“ в течение этого года показало хорошую работу в части обращения с отходами — это и своевременная подача заявок на вывоз отходов, и организация раздельного накопления растительных отходов, активное информирование населения», — заметил коммерческий директор ООО «Гринта» Артур Микеев.

В свою очередь председатель садового товарищества поблагодарила за сотрудничество и качественное оказание услуг.

Фото: пресс-служба ООО «Гринта»

Конкурс был организован ООО «Гринта» совместно с региональной общественной организацией «Сады Закамья». Участниками стали все садоводческие некоммерческих товарищества, которые обслуживает компания.

Основными критериями отбора среди садовых сообществ стали:

— благоприятные договорные отношения с региональным оператором,

— положительная платежная дисциплина СНТ,

— раздельное накопление ТКО и прочих отходов (в основном растительных),

— вывоз отходов, не относящихся к ТКО, осуществляется СНТ отдельно,

— удобные подъездные пути к месту накопления ТКО,

— надлежащее обслуживание мест накоплений,

— заблаговременная подача заявки на вывоз ТКО,

— проведение профилактических бесед с садоводами о недопустимости сброса отходов растительного происхождения в емкости, предназначенные для накопления ТКО.

Регоператор также провел опрос среди диспетчеров и водителей мусоровозов о вовлеченности председателей и членов садовых обществ в вопросы правильного обращения с отходами. Приоритет отдавался тем участникам, которые чаще интересовались соответствующей информацией и распространяли ее среди жителей.

Водители мусоровозов отмечали те садовые товарищества, где в момент вывоза представители находились рядом, а места накопления отходов всегда были доступны для подъезда.