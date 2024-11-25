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«Гринта» подвела итоги конкурса среди СНТ на лучшее обращение с отходами
Обслуживающий восточную зону Татарстана региональный оператор, ООО «Гринта», подвел итоги конкурса среди садовых некоммерческих товариществ по обращению с отходами. Победителем признано СНТ «Возрождение» Тукаевского района РТ, сообщает пресс-служба компании.
Председателю садового товарищества вручили полезный подарок — садовый измельчитель Patriot SB 506. Его можно использовать для утилизации срубленных веток и других растительных остатков
«Мы с большим уважением и благодарностью относимся к своим потребителям, но некоторых хотелось бы особенно отметить. Так, СНТ „Возрождение“ в течение этого года показало хорошую работу в части обращения с отходами — это и своевременная подача заявок на вывоз отходов, и организация раздельного накопления растительных отходов, активное информирование населения», — заметил коммерческий директор ООО «Гринта» Артур Микеев.
В свою очередь председатель садового товарищества поблагодарила за сотрудничество и качественное оказание услуг.
Конкурс был организован ООО «Гринта» совместно с региональной общественной организацией «Сады Закамья». Участниками стали все садоводческие некоммерческих товарищества, которые обслуживает компания.
Основными критериями отбора среди садовых сообществ стали:
— благоприятные договорные отношения с региональным оператором,
— положительная платежная дисциплина СНТ,
— раздельное накопление ТКО и прочих отходов (в основном растительных),
— вывоз отходов, не относящихся к ТКО, осуществляется СНТ отдельно,
— удобные подъездные пути к месту накопления ТКО,
— надлежащее обслуживание мест накоплений,
— заблаговременная подача заявки на вывоз ТКО,
— проведение профилактических бесед с садоводами о недопустимости сброса отходов растительного происхождения в емкости, предназначенные для накопления ТКО.
Регоператор также провел опрос среди диспетчеров и водителей мусоровозов о вовлеченности председателей и членов садовых обществ в вопросы правильного обращения с отходами. Приоритет отдавался тем участникам, которые чаще интересовались соответствующей информацией и распространяли ее среди жителей.
Водители мусоровозов отмечали те садовые товарищества, где в момент вывоза представители находились рядом, а места накопления отходов всегда были доступны для подъезда.
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