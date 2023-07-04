«Гринта» отправила на переработку в Челябинск 16 тонн батареек

Региональный оператор «Гринта» вывез более 16 тонн отработанных батареек, собранных школьниками и воспитанниками детских садов за время весеннего этапа акции Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. Это в два раза больше, чем было оправлено на переработку в начале учебного года, сообщили в пресс-службе регионального оператора.

«Побит абсолютный рекорд за всю многолетнюю историю проведения акции. Отработанные элементы питания передана заводу „Мегаполисресурс“ в Челябинске на обезвреживание и утилизацию», — отметили в пресс-службе.

В восточной зоне Татарстана точки сбора батареек обустроены в 23 муниципальных районах. В этом году впервые к акции присоединились дошкольники вместе с родителями. Всего было собрано 16 тыс. килограммов отработанных источников тока. Наибольшее количество батареек дети сдали в Набережных Челнах, а также в Альметьевском и Нижнекамском районах.