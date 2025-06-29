Григорян заявил, что «Рубину» нужны усиления в каждую линию

Фото: rubin-kazan.ru

Российский тренер Александр Григорян высказался о составе «Рубина».

«У Рахимова есть варианты – уверен. Но надо сказать, что «Рубин» на текущий момент крепкий орешек. Когда есть Даку и другие, то выглядит очень прилично. Чтобы ставить высокие задачи, им нужно усиление в каждую линию. Чтобы занять седьмое или восьмое место – этого ресурса достаточно», – передает слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне команда Рашида Рахимова стала седьмой в таблице РПЛ с 45 очками. Впереди были «Локомотив» (53), московское «Динамо» (56), «Спартак» (57), ЦСКА (59), «Зенит» (66) и «Краснодар» (67).