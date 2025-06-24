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На главную ТИ-Спорт 24 июня 2025 17:43

Григорян считает, что Сергеев идеально впишется в «Спартак»

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Григорян считает, что Сергеев идеально впишется в «Спартак»
Фото: pfcks.ru

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Спартак».

«Иван Сергеев по стилистике очень здорово подходит «Спартаку». Команде нужен игровичок на позицию центрального нападающего. А Сергеев относится именно к такой породе. Я вижу его в «Спартаке». Наверное, красно-белые хотели габаритного форварда. Но и Сергеев может принести пользу «Спартаку», – передает слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Сергеевым интересуется московское «Динамо». По информации СМИ, «Спартак» сделал «Крыльям» более привлекательное предложение по Ивану.

Сергеев с осени 2024 года выступает за «Крылья Советов», куда он перешел из «Зенита». В минувшем сезоне Иван отыграл 26 матчей в РПЛ за самарскую команду, где забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

Также Сергеев выступал за «Крылья» с 2020 по 2021 год. С клубом он взял Первую лигу.

#фк спартак #фк крылья советов #фк динамо #спорт #футбол #премьер-лига
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