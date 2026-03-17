Григорян: «Артига очень высокого уровня тренер»

Футбольный эксперт и российский тренер Александр Григорян заявил, что новый главный тренер «Рубина» Франк Артига – высококлассный профессионал, в отличие от агента, представляющего его интересы, – Дмитрия Селюка.

«Даже с учётом того, что у него агент – чистый проходимец, Артига – очень классный тренер. Артига для меня очень высокого уровня тренер», – сказал Григорян в эфире выпуска YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Также эксперт в ответ на критику в адрес Франка Артиги после поражения от махачкалинского «Динамо» добавил, что эти люди не разбираются в футболе.

В дебютном матче после зимнего перерыва в рамках чемпионата РПЛ против «Динамо» в Каспийске «Рубин» уступил всо счетом 1:2. При этом в последующих двух встречах в Казани подопечные Франка Артиги обыграли «Краснодар» (2:1) и «Локомотив» (3:0).

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Рубин» идет на восьмом месте с 29 очками по итогам 21 встречи.