Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин переведен из реанимации в общую палату. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Накануне в омском матче капитан «Салавата» получил перелом ребра в столкновении с форвардом «Авангарда» Джованни Фьоре, после чего был увезен в реанимацию. Команда отправилась в Уфу, а хоккеист находился под присмотром врачей и остался в Омске.

Григорий Панин успел отыграть на льду G-Drive-Арены лишь три смены.

В нынешнем сезоне на счету защитника уфимского клуба 48 встреч, в которых Григорий Панин набрал 7 (2+5) очков.