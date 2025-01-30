news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
На главную ТИ-Спорт 30 января 2025 15:11

Григорий Панин переведен из реанимации в общую палату

Григорий Панин переведен из реанимации в общую палату
Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин переведен из реанимации в общую палату. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Накануне в омском матче капитан «Салавата» получил перелом ребра в столкновении с форвардом «Авангарда» Джованни Фьоре, после чего был увезен в реанимацию. Команда отправилась в Уфу, а хоккеист находился под присмотром врачей и остался в Омске.

Григорий Панин успел отыграть на льду G-Drive-Арены лишь три смены.

В нынешнем сезоне на счету защитника уфимского клуба 48 встреч, в которых Григорий Панин набрал 7 (2+5) очков.

#хк салават юлаев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

29 января 2025
Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

29 января 2025