Григорий Орджоникидзе: «Созвездие-Йолдызлык» остается вневременным фестивалем

В эти минуты в стенах КРК «Пирамида» проходит заключительный Гала-концерт XXII ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Именно здесь станут известны имена победителей, а также обладатели главного приза – Гран-при проекта.

Кроме того, со сцены будут объявлены обладатели специального приза «Достояние республики» за сохранение национальных традиций, учрежденного в этом году Государственным ансамблем песни и танца РТ.

«На протяжении 22 лет “Созвездие-Йолдызлык” остается по-настоящему востребованным, вневременным и уникальным для нашей страны фестивалем детского и юношеского творчества. Значение его созидательной миссии по выявлению и поддержке талантов, сохранению культурного и духовного наследия народов России невозможно переоценить», – уверен ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, советник министра иностранных дел РФ Григорий Орджоникидзе.

Он также выразил признательность всем педагогам, участникам и организаторам фестиваля за подвижнический и вдохновенный труд.

Оценить творческие номера юных талантов можно благодаря онлайн-трансляции проекта.

Напомним, что фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.