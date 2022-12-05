Григорий Орджоникидзе: Надеемся, что обсерватории КФУ будут включены в Список ЮНЕСКО

Ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе выразил надежду на то, что комплекс Астрономических обсерваторий КФУ будет включен в Список Всемирного наследия. Об этом он заявил журналистам на международном форуме к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в Казани.

«Обсерватория имени Энгельгардта находится в предварительном списке. Буквально недавно делегация из Татарстана побывала в Париже, где провела переговоры с представителями ИКОМОС. С учетом замечаний будет доработано», – сказал спикер.

По словам Орджоникидзе, 46-я сессия Комитета Всемирного наследия пройдет в Саудовской Аравии, но дата проведения пока не установлена. «Надеемся, что обсерватория будет включена в Список ЮНЕСКО», – подчеркнул он.

Постоянный представитель Китайской Народной Республики в ЮНЕСКО Ян Цзинь в беседе с журналистами отметил, что Китай всегда приветствует многосторонние организации, региональное сотрудничество в вопросах продвижения культурных ценностей, этнических и религиозных аспектов.

«Времена непростые, поэтому в некоторых вопросах сложности есть, но поскольку ЮНЕСКО – это многосторонняя организация, работающая на принципах мультилатерализма, всегда находятся аспекты сотрудничества. Таким образом, такая работа помогает преодолевать сложные времена», – заметил он.

Ян Цзинь признался, что впервые в России, в том числе и в Татарстане, но наслышан о Казани. «Знаю, что в Татарстане три объекта ЮНЕСКО, у вас известный университет, у вас известная татарская культура. Казань нужно посмотреть обязательно», – заявил он.

Постоянный представитель КНР в ЮНЕСКО добавил, что его поразила встреча в казанском аэропорту. «Прилетел в час ночи, встречают хлебом-солью и чак-чаком, красивые девушки в национальных нарядах – впечатлен», – поделился он.

Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия продлится в Казани до 9 декабря. В рамках мероприятия пройдет семь конференций и молодежная модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.