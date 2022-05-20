Григорий Матрусов: Такие события, как 1100-летие ислама, помогут оценить историю

Такие события, как празднование 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, помогают оценить историю. Об этом заявил председатель экспертного совета при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром, иеромонах Григорий Матрусов в Казанской ратуше, где прошло заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

«Россия уже много лет является частью исламского мира. И такие события, как 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, помогают должным образом оценить ту историю, которая прошла за это время, выдающийся вклад в развитие российской государственности, который предложил ислам», – сказал руководитель экспертного совета.

По его словам, появляется также возможность обозначить наиболее актуальные пути развития, в частности, найти точки взаимодействия России и стран исламского мира, что будет способствовать не только расширению взаимоотношений, но и позволит противостоять глобальным угрозам.

«Главная задача нашей работы – поиск конструктивных позиций, на которых может и должно основываться наше взаимодействие, а также реализация проектов в области гуманитарно-социальной сферы для развития отношений», – подчеркнул иеромонах Григорий Матрусов.