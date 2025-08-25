Григорий Лепс о выступлении Shaman в Северной Корее: «Сказал, что ему понравилось»

На «Новой волне» в Казани Григорий Лепс прокомментировал недавнее выступление коллеги – певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, – в Северной Корее.

В ответ на вопрос, хотел бы он сам такого эксперимента в карьере, Лепс с иронией заметил: «Очень бы хотел, но меня не взяли. Я не спрашивал, конечно».

Артист выразил полную поддержку Дронову, назвав его прекрасным певцом и великолепным человеком. По его словам, они дружат.

Лепс не стал приводить какие-либо подробности относительно самой поездки коллеги, лишь указав, что КНДР – это «страна довольно сложная», сравнимая с Советской Россией эпохи «военного коммунизма». Он также подтвердил, что Shaman остался доволен выступлением и достойно представил там российское искусство.

«Ярослав идеально подошел для этой роли. На мой взгляд, не все его воспринимают серьезно, а напрасно!» – заключил певец.

Видео: Чулпан Шакирова / «Татар-информ».