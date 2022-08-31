Григорий Лепс и Баста выступят на Дне нефтяника в Альметьевске

Хедлайнерами Дня нефтяника в Альметьевске станут певцы Григорий Лепс и Баста, а также группы «Оммаж» и Rock Privet. Звезды выступят 3 сентября на площади перед ДК «Нефтьче». Об этом стало известно во время прямого эфира главы района Тимура Нагуманова.

Гостья эфира — руководитель пресс-службы ПАО «Татнефть» Айгуль Алпарова поделилась подробностями предстоящего празднования. Масштабные концертные программы и театрализованные представления начнутся в городе нефтяников с 10.00 и завершатся в 23.00.

В 10 часов стартует традиционный праздничный парад на площади Ленина. С 11.30 и до 21.00 на этой же площадке пройдут выступления звезд татарской эстрады. Ключевыми исполнителями на этой сцене станут Ильсия Бадретдинова и Фирдус Тямаев.

Конкурс профмастерства начнется в 12 часов у спорткомплекса «Юбилейный». «Нефтяная олимпиада станет 53-й по счету. Участники будут состязаться в 13 компетенциях. Новшеством станет конкурс коневодов», — отметила Айгуль Алпарова. «Это очень экзотично», — прокомментировал Нагуманов слова своей собеседницы.

В городском парке и в сквере «Каракуз» также запланированы интересные выступления. Улица Гагарина станет зоной уличной активности «Территория возможностей». В Индустриальном сквере пройдут соревнования по экстремальным видам спорта, мастер-классы и фестиваль уличной культуры. Праздничный салют намечен на 22 часа.

Празднование Дня нефтяника затронет не только Альметьевск, но и другие города Татарстана: интересные представления и концерты развернутся в Елабуге, Нижнекамске, Бавлах, Лениногорске и других населенных пунктах республики, связанных с нефтедобычей.