Григорий Корнилов: «Национальный колорит дает больше возможностей быть заметным в роке»
В Татарстане развивается национальная-рок культура. Причем движение идет в разных направлениях, что дает музыкантам преимущества перед широкой аудиторией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил один из членов жюри Большого зимнего фестиваля музыки в Казани и идейный вдохновитель Big Twin Fest Григорий Корнилов.
«Это и hardcore metal и рэп на татарском языке… Некоторые проекты очень успешны, такие как "Усал", например, который появился всего год назад и уже был приглашен на крупнейший российский фестиваль. Или "Дикая мята". Они необычные, интересные и дают классный саунд. Если это здорово и цепляет за сердечко, то национальный колорит дает чуть-чуть больше возможностей, чтобы быть заметным, выделяться на общем фоне фестивальных исполнителей, которые играют в России», – сказал Корнилов.
Кроме того, он отметил, что «много рок-музыкантов переехало к татарским исполнителям», которые сейчас заинтересованы в профессиональных барабанщиках и гитаристах.
«Они забирают у нас лучших. Так появляются классические татарские народные песни в рок-исполнении. Недавно слушал один лейбл в рок-исполнении – просто шикарно, совершенно по-другому звучит. И это тоже способно зацепить слушателя и открыть татарскую культуру для массового слушателя по всей России», – подчеркнул спикер.
Большой зимний фестиваль музыки – совместный проект летнего open-air-фестиваля «Волга-Волга» и Big Twin Fest’а – проходит в Казани с 9 по 11 февраля. Площадкой мероприятия стала Big Twin Arena (Ак Барс Арена). 9 февраля состоялся онлайн-квартирник с участием известных рок-исполнителей, а 10 и 11 февраля в Big Twin Arena в очном концертном формате в течение около 4 часов будут выступать как начинающие и пока малоизвестные рок-группы, так и уже нашумевшие «Хмельная ворга», «Дом Кукол», «Волга-Волга», «Обе|рек», солист группы «Анимация» Константин Кулясов и экс-солист группы «Ария» «Артур Беркут», Nalien, Павел Пиковский и др.
На конкурсную часть фестиваля в этом году поступило более 60 заявок, примерно половина из них от казанских коллективов, другая часть – от музыкантов из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Уфы, Ижевска, Ульяновска и других городов. Шесть финалистов выступят с получасовыми концертами в Казани, на Big Twin Arena, 10 февраля. Победители будут приглашены к участию в концерте финального дня фестиваля, кто-то из финалистов получит приглашение выступить в летнем фестивале «Волга-Волга», а также на российском рок-фестивале.
«Рок-исполнителей на татарском языке на Большом зимнем фестивале музыки ждут с радостью, — заверил еще один член жюри, художественный руководителя фестиваля «Волга-волга» Антон Салакаев. — Мы открыты для таких проектов».