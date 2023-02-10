Григорий Корнилов: «Национальный колорит дает больше возможностей быть заметным в роке»

В Татарстане развивается национальная-рок культура. Причем движение идет в разных направлениях, что дает музыкантам преимущества перед широкой аудиторией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил один из членов жюри Большого зимнего фестиваля музыки в Казани и идейный вдохновитель Big Twin Fest Григорий Корнилов.

«Это и hardcore metal и рэп на татарском языке… Некоторые проекты очень успешны, такие как "Усал", например, который появился всего год назад и уже был приглашен на крупнейший российский фестиваль. Или "Дикая мята". Они необычные, интересные и дают классный саунд. Если это здорово и цепляет за сердечко, то национальный колорит дает чуть-чуть больше возможностей, чтобы быть заметным, выделяться на общем фоне фестивальных исполнителей, которые играют в России», – сказал Корнилов.

Кроме того, он отметил, что «много рок-музыкантов переехало к татарским исполнителям», которые сейчас заинтересованы в профессиональных барабанщиках и гитаристах.