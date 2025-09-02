Григорий Денисенко стал игроком казанского «Ак Барса»

Фото: mhl.khl.ru

Казанский «Ак Барс» объявил о подписании однолетнего контракта с нападающим Григорием Денисенко.

25-летний форвард провел пять сезонов в АХЛ, набрал 159 (64+95) очков в 243 играх. Также на его счету 34 матча и семь результативных передач в Национальной хоккейной лиге.

В Континентальной хоккейной лиге Денисенко сыграл в 79 матчах, в которых набрал 22 (11+11) очка.

Напомним, ранее казанский клуб выменял права на хоккеиста у ярославского «Локомотива», воспитанником которого он является. «Железнодорожники» получили 45 миллионов рублей и 16-летнего игрока системы «Ак Барса» Андрея Пустового.