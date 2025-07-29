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На главную ТИ-Спорт 29 июля 2025 10:06

Григорий Денисенко подпишет контракт с «Ак Барсом» в ближайшие дни

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Григорий Денисенко подпишет контракт с «Ак Барсом» в ближайшие дни
Фото: khl.ru

По данным «Чемпионата», нападающий Григорий Денисенко в ближайшее время должен стать игроком «Ак Барса».

Казанский клуб и «Локомотив» согласовали условия сделки, стороны находятся на решающей стадии переговоров.

25-летний хоккеист был задрафтован «Флоридой» в 2018 году и дебютировал в НХЛ в сезоне 2020/21. За три года в «Пантерз» Денисенко сыграл в общей сложности в 27 матчах и набрал семь очков. Отметим, что форвард принял участие в одной финальной встрече Кубка Стэнли в 2023 году.

Перед началом сезона 2023/24 Денисенко был обменян в «Вегас», за который в течение двух лет нападающий провел в сумме семь матчей. Прошлый сезон Григорий Денисенко провел в системе «Нэшвилла».

#ХК Ак барс #кхл
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