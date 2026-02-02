Григорий Денисенко не сыграет против «Сибири» в сегодняшнем матче
Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко не попал в стартовый состав на сегодняшний матч с «Сибирью».
Начало встречи в Новосибирске запланировано на 15:30 по московскому времени. Стартовый состав казанцев на игру с «Сибирью» выглядит следующим образом:
Вратарь: Билялов (Арефьев)
Первое звено: Барабанов – Сафонов – Галимов (Защитники: Лямкин – Миллер)
Второе звено: Хмелевский – Семенов – Пустозеров (Защитники: Карпухин – Марченко)
Третье звено: Терехов – Тодд – Яшкин (Защитники: Лучевников – Терехов)
Четвертое звено: Дыняк – Кателевский – Бровкин (Защитник: Бардин)
Тринадцатым нападающим заявлен на игру Егор Потапов.