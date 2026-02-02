news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 2 февраля 2026 14:46

Григорий Денисенко не сыграет против «Сибири» в сегодняшнем матче

Читайте нас в
Телеграм
Григорий Денисенко не сыграет против «Сибири» в сегодняшнем матче
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко не попал в стартовый состав на сегодняшний матч с «Сибирью».

Начало встречи в Новосибирске запланировано на 15:30 по московскому времени. Стартовый состав казанцев на игру с «Сибирью» выглядит следующим образом:

Вратарь: Билялов (Арефьев)

Первое звено: Барабанов – Сафонов – Галимов (Защитники: Лямкин – Миллер)

Второе звено: Хмелевский – Семенов – Пустозеров (Защитники: Карпухин – Марченко)

Третье звено: Терехов – Тодд – Яшкин (Защитники: Лучевников – Терехов)

Четвертое звено: Дыняк – Кателевский – Бровкин (Защитник: Бардин)

Тринадцатым нападающим заявлен на игру Егор Потапов.

#ХК Ак барс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Автомобиль для фронта: предприниматель Актанышского района поддержал бойца СВО

Автомобиль для фронта: предприниматель Актанышского района поддержал бойца СВО

1 февраля 2026
УАЗ, колеса для КАМАЗа и именные посылки: Нижнекамск отправил гумпомощь в зону СВО

УАЗ, колеса для КАМАЗа и именные посылки: Нижнекамск отправил гумпомощь в зону СВО

1 февраля 2026