Григорий Денисенко не сыграет против «Сибири» в сегодняшнем матче

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко не попал в стартовый состав на сегодняшний матч с «Сибирью».

Начало встречи в Новосибирске запланировано на 15:30 по московскому времени. Стартовый состав казанцев на игру с «Сибирью» выглядит следующим образом:

Вратарь: Билялов (Арефьев)

Первое звено: Барабанов – Сафонов – Галимов (Защитники: Лямкин – Миллер)

Второе звено: Хмелевский – Семенов – Пустозеров (Защитники: Карпухин – Марченко)

Третье звено: Терехов – Тодд – Яшкин (Защитники: Лучевников – Терехов)

Четвертое звено: Дыняк – Кателевский – Бровкин (Защитник: Бардин)

Тринадцатым нападающим заявлен на игру Егор Потапов.