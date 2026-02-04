Григорий Денисенко не попадает второй матч подряд в основной состав «Ак Барса»
Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко не примет участие в сегодняшнем матче с «Трактором». Отметим, что форвард пропускает вторую встречу подряд казанского клуба.
Состав «Ак Барса» на матч с «Трактором»:
Первое звено: Барабанов - Сафонов - Галимов (Лямкин - Миллер)
Второе звено: Хмелевский - Семёнов - Пустозёров (Карпухин - Марченко)
Третье звено: Сем. Терехов - Тодд - Яшкин (Ст. Терехов - Лучевников)
Четвертое звено: Дыняк - Кателевский - Бровкин (Бардин)
Вратари: Билялов (Арефьев).
Тринадцатым нападающим на игру заявлен Егор Потапов.