Григорий Денисенко не попадает второй матч подряд в основной состав «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко не примет участие в сегодняшнем матче с «Трактором». Отметим, что форвард пропускает вторую встречу подряд казанского клуба.

Состав «Ак Барса» на матч с «Трактором»:

Первое звено: Барабанов - Сафонов - Галимов (Лямкин - Миллер)

Второе звено: Хмелевский - Семёнов - Пустозёров (Карпухин - Марченко)

Третье звено: Сем. Терехов - Тодд - Яшкин (Ст. Терехов - Лучевников)

Четвертое звено: Дыняк - Кателевский - Бровкин (Бардин)

Вратари: Билялов (Арефьев).

Тринадцатым нападающим на игру заявлен Егор Потапов.