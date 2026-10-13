Григорий Денисенко: «Не нужно делать ажиотаж вокруг большинства»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко ответил на вопросы журналистов после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3). Форвард призвал не зацикливаться на статистике большинства и сосредоточиться на игре в равных составах.

«Только через работу», — ответил Денисенко на вопрос о том, как команде преодолеть чёрную полосу. При этом он подчеркнул, что не стоит оглядываться на прошлый сезон: «Не нужно жить прошлым, есть настоящее. Нужно выходить и делать свою работу на сто процентов».

Отдельно форвард высказался о проблемах в большинстве. «Мы много говорим о большинстве, о статистике. Но есть пример "Локомотива" — в прошлом году он выиграл Кубок без особого розыгрыша большинства. Нужно фокусироваться на игре "5 на 5", не делать ажиотаж вокруг большинства и других мелочей», — сказал Денисенко. На уточняющий вопрос, нужно ли обыгрывать соперника в равных составах, он ответил утвердительно: «Сто процентов».

Говоря о причинах поражения от «Сочи», нападающий не стал выделять один фактор: «Всё вместе. Нервничаем, результат плохой». При этом он не согласился с тем, что «Сочи» является для «Ак Барса» неудобным соперником: «Нет, такого нет».

Напомним, что «Сочи» обыграл казанцев второй раз в сезоне. «Ак Барс» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах.